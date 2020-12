France: le caviar, l'or noir de Sologne

À Saint-Viâtre, en Sologne, dans la région française du Centre-Val de Loire, Vincent Hennequart et sa soeur Patricia se sont lancés depuis une vingtaine d'années dans la fabrication de caviar. Aujourd'hui, leur production de grande qualité dépasse les frontières de la Sologne.

Publicité Lire la suite

On le surnomme le dinosaure des rivières. Depuis 250 millions d’années, la bête frétille dans les eaux douces, les lacs, les littoraux subtropicaux, tempérés ou subarctiques de l'hémisphère nord. Corps allongé, tête en forme de bec de requin, l’esturgeon, un poisson préhistorique qui peut même atteindre 5 mètres de long, porte en lui des oeufs qui valent de l’or : le caviar. Considéré comme l’un des aliments les plus chers au monde, ce met d’exception qui ravissait jadis la cour de Russie demeure toujours la figure incontournable du luxe.

Aussi, après des années de surexploitation, la pêche de l’esturgeon sauvage est désormais interdite. Aujourd’hui, l’or noir provient d’esturgeons d’élevage et dans ce domaine la France occupe dans le monde la seconde place des pays producteurs de caviar après l’Italie. En Sologne, terre de gibier et de chasse, une famille de pisciculteurs, la famille Hennequart, a pourtant réussi à acclimater l’esturgeon : « Mes parents sont arrivés ici dans les années 1970, raconte Vincent Hennequart. Ils ont d’abord eu une polyculture classique : carpes, tanches, gardons, brochets, perchés. Puis, à la fin des années 1980, nous avons voulu tenter l’expérience caviar. » À cette même époque, frère et soeur décident de reprendre l’entreprise familiale. Ils acquièrent un petit contingent d’esturgeons qui provient d’Aquitaine. Leurs alevins sont alors introduits dans leurs étangs au début des années 1990 avec deux espèces : l’esturgeon sibérien et l’esturgeon osciètre, originaire de la mer Caspienne.

L'Etang-Bassin de Patricia et Vincent Hennequart en Sologne. © RFI/ Corinne Binesti

Un écosystème adapté pour bien grandir

Près de cent hectares de bassins sont à disposition des poissons qui évoluent en fouillant le sol à la recherche de larves, d’insectes, de petits vers. Tous cohabitent avec les autres espèces. Des conditions idéales, proches de leur milieu d’origine. Mais, progressivement, l’entreprise va se transformer pour ne se consacrer qu’à l’élevage d’esturgeons. Une évolution qui se déroule sur une vingtaine d’années.

Le premier caviar Hennequart voit le jour en 2000. C’est une réussite. La ferme piscicole composée aujourd’hui de huit salariés a désormais son propre cheptel de géniteurs. En tout, près de 60 000 poissons occupent les étangs. Les femelles sont ainsi choyées jusqu’à maturité avant d’être fécondées. Un temps de maturation qui peut durer 8 ans pour le sibérien et 9 ans pour l’osciètre. Une durée qui varie d’une espèce à l’autre et qui parfois, peut même atteindre 19 ans. Une fois fécondée, la poche ovarienne qui contient les oeufs est sous contrôle via des échographies régulières. S’ensuit alors une opération minutieuse. L’objectif étant de séparer les grains de l’enveloppe ovarienne. L’or noir est rincé puis égoutté, cela afin d’être débarrassé des impuretés : « Les oeufs ne sont pas systématiquement noirs et peuvent aller du brun très clair à une couleur crème un peu dorée, poursuit le pisciculteur. Une fois triée selon leur fermeté, leur grosseur et leur couleur, la phase de salage peut alors commencer. »

Vincent Hennequart dans son bassin lors d'une prise d'esturgeon femelle avant le prélèvement des oeufs. © RFI/ Corinne Binesti

►À écouter aussi : Madagascar : premier pays africain à produire du caviar

Le sel de Mine, un secret bien gardé

L’étape majeure dans la fabrication du caviar, c’est son salage : « Aucun pisciculteur ne dévoilera quel sel il utilise, ni sa provenance, ni la quantité administrée », affirme Vincent. En revanche, ce que l’on sait, c’est que les sels ajoutés aux oeufs ne sont pas issus de salins, mais de mines, ce sont les sels de mines. Vincent et Patricia assurent néanmoins que la qualité d’un caviar tient d’abord à ses qualités d’élevage. Car si les oeufs de l’esturgeon ne sont pas irréprochables, rien ne sera rattrapable même avec le meilleur des sels.

Sur l’ensemble de l’hémisphère nord, on dénombre aujourd'hui 24 espèces d’esturgeons, mais seulement quelques-unes sont destinées à produire du caviar. Aussi, le grand bélouga (5 mètres de long), un esturgeon originaire de la mer Caspienne et la mer Noire, très rare et très précieux occupe encore des bassins d’élevages iraniens. Son caviar reconnaissable à son goût unique et à son grain d’exception aurait, selon les spécialistes, une douceur en bouche envoûtante et inégalable.

Pour l’heure, le caviar de la famille Hennequart garnit les tables des chefs étoilés à travers le monde. Une passion pour la pisciculture qui s’est transmise en Sologne, dans un cadre unique : « Depuis l’enfance, j’ai toujours aimé traîner dans les bassins, affirme Vincent. Je pense que si j’avais grandi ailleurs, en bord de mer, j’aurais opté surement pour une activité tournée vers le rivage. C’était ma destinée », ponctue Vincent.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne