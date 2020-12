France: ce qu’il sera possible de faire ou pas ce 31 décembre

Un réveillon sous couvre-feu et des rassemblements sur la voie publique interdits : en temps de Covid-19, ce passage à la nouvelle année promet d'être bien moins festif que d'habitude. Le tout sous haute surveillance policière. Alors que pourra-t-on faire et ne pas faire ce 31 décembre 2020 en France ?

« Le meilleur moyen de célébrer l'entrée dans la nouvelle année, c'est de ne pas la célébrer », a indiqué Olivier Véran, ministre de la Santé français. Une façon d'annoncer la couleur pour ce réveillon !

Avec le couvre-feu de 20h à 6h du matin, les rassemblements dans l'espace public et les déplacements seront formellement interdits, sauf raisons exceptionnelles. Partout en France, 100 000 policiers et gendarmes veilleront au respect de cette consigne.

Il reste cependant possible de célébrer le réveillon chez soi, mais avec six convives maximum recommandés. Et bien sûr, ils devront rester sur place jusqu'à 6h du matin au moins au risque d'écoper d'une amende de 135 euros.

Il est par ailleurs interdit de faire payer l'entrée d'un regroupement privé, ce qui le transformerait en soirée clandestine, et permettrait à la police de verbaliser l'organisateur.

Des transports en commun moins accessibles

Enfin, pour éviter toute tentation de sortir malgré tout pour faire la fête, certaines grandes villes comme Paris réduiront drastiquement la fréquence des métros et autobus dès 20h. Et le trafic se terminera par ailleurs à 1h.

Enfin, pour célébrer 2021 dans les meilleures conditions sanitaires, il faudra bien évidemment renoncer aux embrassades sous le gui à minuit.

Reportage au restaurant Fitzgerald

