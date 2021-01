France : la liste des 15 départements avec un couvre-feu à 18h annoncée

Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a annoncé que les établissements culturels ne rouvriraient pas le 7 janvier 2020. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texte par : RFI Suivre 3 mn

On l'attendait, la liste des départements français où le couvre-feu passe à 18h pour tenter d'enrayer la progression de l'épidémie a été annoncée. Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Vosges, Moselle... 15 départements, essentiellement situés dans l'est et dans le sud du pays.