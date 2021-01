Vaccin et Covid-19: le Premier ministre français Jean Castex va tenter de reprendre la main

Jean Castex (notre photo) va tenter ce jeudi de donner «plus de visibilité» aux secteurs touchés par la crise sanitaire avant de prendre peut-être des mesures «plus lourdes» la semaine prochaine. Thomas SAMSON POOL/AFP

Texte par : Anthony Lattier Suivre 2 mn

« Tenter de donner le plus de visibilité possible » : Le Premier ministre, Jean Castex, donne une nouvelle conférence de presse, ce jeudi 7 janvier, aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran, sur l’évolution de la pandémie de coronavirus et ses conséquences sur différents secteurs d’activités. Restaurants, bars, stations de ski, salles de sports, ou lieux culturels pourraient voir leur fermeture prolongée. En six mois à Matignon, le chef du gouvernement est devenu « Monsieur mauvaises nouvelles »...