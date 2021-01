Covid-19: deux «clusters» du variant britannique auraient été identifiés en France

La personne testée positive en Ile-de-France au variant britannique du coronavirus est animateur scolaire en école maternelle à Bagneux (Hauts-de-Seine) où une campagne de dépistage a été lancée. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le variant britannique du coronavirus, plus contagieux que la souche d'origine, est bien présent en France. On parle désormais de « clusters » à risque en Bretagne et en Île-de-France.