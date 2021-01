Covid-19 en France: en pleine deuxième vague, des soignants à bout de force

En France, une dizaine de nouveaux départements pourraient être soumis à leur tour à l’instauration d’un couvre-feu dès 18h, comme c'est déjà le cas dans les Alpes-Maritimes, dans le sud-est du pays, où depuis plusieurs semaines, le taux d’incidence - le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants - est plus de deux fois plus important que la moyenne. Malgré les mesures, les professionnels de santé, déjà épuisés, ne voient toujours pas la courbe redescendre.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale au Centre hospitalier universitaire de Nice, Marie Casadebaig

« Actuellement, il y a 27 lits de réanimation qui sont dédiés au Covid-19, en permanence occupés à plus de 90% », estime le professeur Michel Carles, chef du service d’infectiologie du CHU de Nice, pour qui la seconde vague de l’épidémie représente quatre fois plus de patients que la première vague, dont beaucoup de personnes âgées et des cas très sévères.

Tourisme

Les causes possibles sont nombreuses. La région a renoué jusqu’à récemment avec le tourisme. Le recours massif aux tests a fait baisser la garde de nombreuses personnes durant les fêtes. Cette seconde vague surprend ici par sa durée. « Depuis novembre, on est sur un plateau qui ne redescend pas, explique le professeur Carles. C’est très long. Les équipes sont psychologiquement entamées avec un absentéisme qui est important, des démissions. On a énormément de mal à recruter des soignants pour lesquels l’hôpital ne représente plus l’attractivité qu’il pouvait avoir il y a quelques années ».

Fragilité criante

Il suffit de traverser les couloirs du service pour s’en apercevoir. Une infirmière interpelle le professeur Carles à propos d’un tableau de service. Pour Anne-Marie Augereaud, la fragilité de l’hôpital est encore plus criante avec cette seconde vague. « On a l’habitude, c’est-à-dire qu’en infectiologie, c’est un service qui est assez lourd, déplore-t-elle. Le tout, c’est d’avoir du personnel, c’est surtout cela qui nous manque. On sent qu’il faut que cela se termine ». Mais d’ici à ce que la campagne de vaccination porte ses fruits, son chef de service s’attend au contraire à une nouvelle épreuve, une troisième vague, qui ne leur laissera pas le temps de souffler.

► À lire aussi : France: à Strasbourg, la vaccination contre le Covid-19 s'accélère pour les soignants

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne