Présidentielle 2022 en France: Jean-Luc Mélenchon accélère

À seize mois de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon accélère sa campagne. Le chef de La France Insoumise, qui est candidat pour la troisième fois consécutive, a présenté ses vœux à la presse avec qui il souhaite améliorer ses relations et il a dévoilé son siège de campagne. Jean-Luc Mélenchon reste ouvert à des discussions avec les autres candidats de gauche mais, en attendant, il fonce.

Publicité Lire la suite

Des locaux deux fois plus grands, un réseau social autonome, une nouvelle revue : Jean-Luc Mélenchon passe à la vitesse supérieure en vue de la présidentielle, dont il dramatise l’enjeu. « 2022… C’est la dernière station avant le désert ! Si nous ne changeons pas, on partira du déclassement à la l’affaissement ! »

2022, c'est la dernière station avant le désert. Réfléchissez bien. Je propose un programme politique pour changer notre pays de fond en comble, lui redonner la puissance morale, intellectuelle, scientifique, culturelle. C'est la puissance dans laquelle la France peut exceller. pic.twitter.com/cHAUg90jcb — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 14, 2021

Pour le moment, c’est tout seul qu’il trace sa route, sans tourner toutefois le dos au reste de la gauche...

« Si nous faisons ‘une soupe de logos’, un *accord de partis*, qui cache tout ce sur quoi on n’est pas d’accord, voyez-vous, tout le monde s’en rendra compte et nous ne ferons qu’augmenter la méfiance et le dégoût. Il ne faut faire de ces désaccords des drames. Mais il ne faut pas, non plus, en faire une interdiction à discuter. Peut-être que les points de vue peuvent évoluer ! Parlons-en ».

En attendant d’hypothétiques discussions, il annonce vouloir changer de stratégie vis-à-vis des médias avec qui il a des relations parfois houleuses...

« Nous avons mené contre le système médiatique une guerre assez implacable et donc je n’ai pas de raison de me dédire à cette heure. Mais nous avons besoin d’avoir d’autres relations avec la presse, telle qu’elle existe ».

Il reste à savoir cette bonne résolution tiendra jusqu’à 2022...

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne