Covid-19 à Mayotte: fermeture des liaisons aériennes et maritimes

Mamoudzou, chef-lieu du 101e département de France, Mayotte. RFI/Igor Gauquelin

RFI

Dans la foulée de la confirmation du premier cas positif au variant sud-africain à Mayotte, le préfet Jean François Colombet a annoncé une série de mesures. Outre le renforcement des mesures restrictives avec La Réunion et la métropole, fini les liaisons aériennes et maritimes de et vers l’étranger pour une durée minimum de 15 jours pour Mayotte.