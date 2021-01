Coronavirus en France: élargissement de la vaccination entre engouement et inquiétude

Vaccination en France, à Taverny, près de Paris, le 9 janvier. REUTERS - BENOIT TESSIER

Alors que la France vient de passer le seuil des 70 000 morts du Covid-19, une nouvelle phase de la campagne de vaccination s'ouvre ce lundi 18 janvier 2021. Cette campagne va désormais concerner toutes les personnes de 75 ans et plus, ainsi que les personnes à risque : soit environ 6 millions de Français. Mais d'ores et déjà, l'inquiétude pointe, et le risque de faire de nombreux déçus apparaît.