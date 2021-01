Affaire Karachi : au premier jour de son procès, Édouard Balladur refuse de s'exprimer

L'ancien Premier ministre français Édouard Balladur (2e à gauche) aux côtés de son avocat lors de son arrivée pour son procès, le 19 janvier 2021 à la Cour de justice de la République à Paris. AFP - ALAIN JOCARD

Plus de 25 ans après les faits présumés, le procès dit du volet financier de l’affaire Karachi s’est ouvert ce mardi. L’ex-premier ministre Édouard Balladur, 91 ans aujourd’hui, et son ministre de la défense de l’époque François Léotard, 78 ans, comparaissent devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de la campagne balladurienne pour la présidentielle de 1995, que tous deux contestent. Lors de cette première audience très procédurale, on a peu entendu les deux anciens ministres.