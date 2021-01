Macron-Biden: une nouvelle ère pour les relations franco-américaines?

Avec l'investiture de Joe Biden, la page Trump est tournée aux États-Unis. À Paris, le président Macron attend cette étape pour commencer à travailler avec le nouveau président américain dans l'espoir qu'il initiera un retour des États-Unis dans les instances mutlitatérales.

Publicité Lire la suite

Emmanuel Macron et Joe Biden ne se sont parlés qu'une fois lorsque le président français a téléphoné à Joe Biden pour le féliciter de son élection. Depuis, nous continuons à « travailler » avec l'administration Trump, explique-t-on à l'Élysée, car jusqu'au 20 janvier ce sont eux qui sont « en charge », et du côté du président américain élu, on a clairement souhaité « un strict respect » de cette situation même si les diplomates français connaissent bien la nouvelle équipe car la plupart travaillaient déjà avec Barack Obama.

Mais autre temps, autre président et autres objectifs. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron on reste prudent et on attend de voir les positions qui seront prises par Joe Biden dans les premiers mois de sa présidence en sachant qu'il va devoir gérer « l'héritage de Trump » et donner la priorité aux affaires « domestiques et nationales ».

► À écouter et lire aussi : Macron, Biden et le multilatéralisme

À Paris, la tonalité n'est donc pas d'aborder cette nouvelle étape en donnant l'impression de préférer un président à l'autre. « Emmanuel Macron respecte le choix des Américains. Les États-Unis restent notre allié indépendamment des présidents », explique un conseiller.

Le chef de l'État français a tout de même salué la décision de Joe Biden d'annoncer le retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Il attend maintenant des « actes », notamment sur la santé ou l'approche de l'Afrique.

► À lire aussi : Présidence Biden: quelle place pour l’Afrique?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne