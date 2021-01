Covid-19 en France: l'engouement pour le vaccin freiné par le manque de doses

En France, l'engouement croissant pour le vaccin anti-Covid fait craindre une pénurie de doses. AP - Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 3 mn

En France, la phase de vaccination dédiée au grand public qui a démarré lundi dernier connaît un réel engouement. Après les résidents des Ehpad et les soignants de plus de 50 ans, c'est au tour des plus de 75 ans de se faire vacciner. Les centres d'appel pour les prises de rendez-vous ont été pris d'assaut, preuve de l'adhésion des Français au vaccin contre le Covid-19. Mais des élus locaux et des présidents de département déplorent une insuffisance ou un manque de clarté sur l'approvisionnement des doses de vaccin.