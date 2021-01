France: Castex annonce un vaste plan d'investissement portuaire sur la Seine

A l’issue du comité interministériel de la mer, ce vendredi 22 janvier au Havre, le Premier ministre Jean Castex, a annoncé un plan d’investissement sur six ans, jusqu'à 2027, pour les ports du Havre, Rouen et Paris. Au total, près d'1,5 milliard d'euros, soit deux fois plus que le précédent plan qui couvrait les années 2014 à 2019.

Le chef du gouvernement a dévoilé ce vendredi 22 janvier depuis Le Havre les détails de la stratégie nationale portuaire. Un projet à l'origine porté par l'ancien Premier ministre et maire de la ville, Édouard Philippe, qui souhaitait s'appuyer sur le corridor de la vallée de la Seine pour redynamiser les grands ports maritimes et fluviaux du Havre, de Rouen et de Paris. Fin 2018, l'ancien Premier ministre avait annoncé la prochaine création d'un établissement public unique regroupant les ports du Havre, de Rouen et de Paris.

Une initiative soutenue par la maire de Paris, Anne Hidalgo. En septembre 2020, lors du sommet du Grand Paris, les maires de Paris et du Havre avaient réitéré leur souhait d’avancer sur le projet d’un Grand Paris, allant jusqu’à la cité portuaire. « Cette idée du Grand Paris, jusqu’à la mer et jusqu’au Havre, en passant bien évidemment par Rouen, est une idée à laquelle je souscris », avait lancé la maire socialiste de la capitale.

C'est chose faite. Ces grands ports qui fusionneront, comme annoncé alors, le 1er juin prochain dans le groupement d’intérêt économique Haropa, vont bénéficier d'1,48 milliard d'euros d'investissement public. L'État veut relancer l’attractivité des ports et créer de l’activité et des emplois. Le montant est doublé par rapport à ses investissements du précédent plan.

Pour Jean Castex, il s'agit de créer « un grand axe fluvial et maritime » et faire de cette fusion « l’une des principales portes d’entrée maritime de France avec Marseille et Dunkerque ».

Face au Brexit

Prévu pour être opérationnel en 2030, le projet a finalement pris de l'avance. La France entame ainsi une réflexion sur l'attractivité fiscale de ses ports, espérant ainsi contrer « l'offensive des ports francs que nos amis britanniques entendent développer à la suite du Brexit », a relevé le Premier ministre.

Des décisions devraient être prises en ce sens à la prochaine réunion de ce Comité interministériel de la mer.

Aucun pays ne peut avoir d’ambition maritime sans une ambition portuaire.

En juin, les ports du Havre, de Rouen et de Paris fusionneront pour former #HAROPA.

