France: le gouvernement lance le «Beauvau de la sécurité» pour réformer la police

Ce lundi 25 janvier, le ministre de l'Intérieur Gérald Damarnin détaille aux syndicats policiers et représentants de la gendarmerie les modalités du « Beauvau de la sécurité ». Annoncée par Emmanuel Macron en pleine polémique sur les « violences policières », cette concertation nationale, prévue de fin janvier à début mai, doit associer syndicats, membres des forces de l’ordre, experts, élus et citoyens. Elle servira de base pour la future loi de programmation de la sécurité intérieure annoncée pour 2022. Deux des principaux syndicats de police, Alliance, majoritaire, et Unsa, après un refus, assisteront bien à la visioconférence.

Publicité Lire la suite

« On y va dans un esprit d’ouverture, mais on sera très vigilant. On veut du concret. Si on voit que c’est un énième séminaire baudruche, on n’exclut pas de se retirer », souligne Olivier Hourcau, secrétaire général adjoint d’Alliance. Le syndicat majoritaire et l'Unsa ont finalement décidé de participer à la concertation après avoir obtenu mi-janvier de Gerald Darmanin l’engagement de concrétiser des mesures sociales déjà annoncées, comme la gratuité des transports et une meilleure prise en charge des mutuelles par le ministère.

Alliance a aussi fait ajouter un huitième thème, celui des « relations avec les autorités judiciaires », aux sept chantiers à débattre, listés par le ministre fin novembre. À savoir la formation, l'encadrement, les effectifs, les moyens matériels, la captation vidéo, la réforme de l’IGPN, la police des polices, et le lien entre forces de l’ordre et population.

► À écouter : Peut-on filmer la police ?

Agressions contre les policiers

Car pour le syndicat majoritaire, au-delà des conditions de travail des policiers, le dossier le plus prégnant actuellement n’est pas celui des relations de la police avec les citoyens, mais bien avec la justice.

« On souhaite notamment une homogénéisation des peines sur le territoire et une meilleure information des policiers sur le suivi des sanctions prononcées, pointe Olivier Hourcau, en particulier, dans les cas d’agressions contre les fonctionnaires de police. » Sur ce point, les attentes sont grandes, insiste-t-il, quant à l’instauration d’une peine minimale pour ceux qui s’en prennent physiquement aux forces de l’ordre et aux symboles de l’État.

► À lire aussi : Police française: des méthodes violentes en question

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne