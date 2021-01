L'Auberge des migrants détourne Amazon pour les exilés de Calais

Pour répondre aux besoins matériels urgents des migrants bloqués à Calais, l'association l'Auberge des Migrants a lancé un appel aux dons directement sur le site d'achat en ligne Amazon et sans demander la permission au géant du e-commerce.

Publicité Lire la suite

L'hiver est particulièrement rude pour les quelques centaines d'exilés bloqués à la frontière de Calais. Ils manquent de tentes, de duvets, de chaussures... L'association l'Auberge des migrants a donc eu comme idée d'utiliser Amazon comme réseau social. Sur le site internet du géant du e-commerce, une dizaine de témoignages de réfugiés ont été postés sous les objets souhaités.

Tous sont passés par la « jungle » de Calais. Ils racontent leurs histoires et décrivent la situation actuelle. « J'avais une tente comme ça quand j'étais dans la "jungle", on était à trois dedans, c'est assez imperméable, c'est une bonne tente... », témoigne l'un d'eux.

« Les personnes ont bâti un commentaire à partir de l'objet et en parlant de l'objet ils ont parlé de ce qu'ils ont vécu dans les camps à Calais, explique François Guennonc de l'Auberge des Migrants. L'objectif est de viser une partie des personnes qui vont sur Amazon et qui ne connaissent pas la situation à Calais. Donc ça peut à la fois faire connaître la situation à Calais et peut-être déclencher des commandes qui arriveront à l'entrepôt et qui seront distribuées ici au exilés sur la côte ».

Amazon n'a pas autorisé cette campagne d'appel aux dons. Certains témoignages d'exilés ont d'ailleurs été retirés des commentaires.

Les besoins sont en tout cas plus importants que d'habitude en ce moment à Calais. Des évacuations de campements par les forces de l'ordre se produisent chaque semaine. Les tentes, duvets et même brosse à dents sont bien souvent perdus ou abîmés pendant ces opérations.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne