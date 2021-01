Covid en France: le confinement a eu un impact sur les chiffres de la délinquance

Les Français sont restés beaucoup plus chez eux à cause du confinement, rendant la tâche plus compliquée pour les voleurs.

Ce jeudi, le ministère de l'Intérieur a publié une « première photographie » des tendances pour l'année 2020. Si le nombre de vols et de cambriolages est logiquement en forte baisse, en revanche, les viols et violences intra-familiales sont en hausse.

24 800 viols recensés par le ministère de l'Intérieur en 2020. C'est 11% de plus qu'en 2019, année qui avait déjà vu ces chiffres s'envoler. La libération de la parole concernant les agressions sexuelles y est certainement pour beaucoup, mais il ne faut pas non plus négliger l'impact du premier confinement pendant lequel certains couples sont restés enfermés -en vase clos- à leur domicile.

Autre conséquence probable de cet isolement : les violences intra-familiales bondissent en 2020 de près de 10%. A contrario, télétravail et confinement obligent, le nombre de cambriolages chute de 20%. Les Français sont en effet restés beaucoup plus chez eux, rendant la tâche plus compliquée pour les voleurs.

Idem pour les vols de véhicules et les vols à l'arraché qui sont eux aussi en forte baisse : avec la crise sanitaire, beaucoup moins de monde à circulé dans les rues.

Les chiffres définitifs de la délinquance pour l'année 2020 seront publiés au printemps prochain, mais cette première photographie montre déjà une tendance, qui devrait se confirmer dans les mois à venir.

