France: à 15 mois de la présidentielle, l'écologiste Yannick Jadot accélère

L’eurodéputé Europe Écologie-Les Verts Yannick Jadot a annoncé ce samedi le prochain lancement d'une plateforme d'idées.

Y pense-t-il chaque matin en se rasant ? Yannick Jadot a en tout cas fait un pas de plus vers une candidature à l'élection présidentielle de l'année prochaine. Invité de TF1, l'eurodéputé EELV a annoncé le lancement mercredi prochain d'une plateforme d'idées baptisée « 2022 l'écologie ».

« Je m'y prépare, confesse-t-il. Les Françaises et les Français sont plongés dans l'angoisse ; ce n'est pas le moment des candidatures, mais je veux participer pour qu'on sorte de cette pandémie dans une société plus juste, fière de se retrousser les manches, de se serrer les coudes sur ce bel et grand projet qu'est l'écologie politique. »

La stratégie de Yannick Jadot ne consiste pas à invoquer seulement la base militante écologiste, mais l'ensemble des Français. L'eurodéputé n’est pas le seul de sa famille politique à être dans les starting blocks pour 2022.

Pour départager les aspirants candidats, EELV et plusieurs autres petits partis écolo ont arrêté un calendrier avec une primaire prévue en septembre. Yannick Jadot devrait notamment y affronter le maire de Grenoble Éric Piolle, très populaire auprès des militants.

