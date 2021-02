France: le Parti socialiste va lui aussi lancer sa plateforme participative

Après le RN et l'écologiste Yannick Jadot, c'est au tour du parti socialiste de lancer une plateforme participative. À un an et demi de la présidentielle, l'objectif est d'élaborer un programme présidentiel avec toute la gauche.

En annonçant le lancement prochain d'une plateforme participative Rendez-vous2022.fr, et la tenue de six rendez-vous sur six grands thèmes dont le travail, la santé ou encore la justice écologique, le Parti socialiste veut redevenir une boîte à idées et animer le débat à gauche. « À chacun de se saisir des propositions que nous formulons pour les soutenir, pour les contester, pour les amender », explique le député socialiste Boris Vallaud.

« En 2021, nous serons prêts », a affirmé Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui espère que le projet de son parti sera bouclé pour ses prochaines universités d'été, à Blois fin août. D'ici-là, quelque 500 rencontres seront organisées sur tout le territoire, « ouvertes à tous ceux qui souhaitent alimenter le projet socialiste ». Tous les premiers jeudis du mois, un « live » sur les réseaux sociaux du PS sera organisé, également ouvert à tous, où seront restituées les rencontres.

Ouvrir la discussion avec d'autres formations de gauche

L’objectif de cette plateforme est-il de bâtir un programme présidentiel 100% socialiste ? Le PS voit plus large et aimerait que tous à gauche contribuent pour aboutir à une candidature unique en 2022, même si chez les Insoumis comme chez les écologistes, on travaille pour l’instant chacun dans son coin, admet le socialiste Christophe Clergeau.

« Nous serions aussi très heureux que d’autres formations ouvrent leur plateforme et qu’on puisse aller nous-mêmes présenter notre vision du travail dans un événement des Verts, des Insoumis, Place publique, Nouvelle donne, le PRG, détaille-t-il. Il faut qu'il y ait dans les mois qui viennent cette discussion ouverte entre les formations politiques. »

Le PS peut-il remporter son pari ? Avant même la présidentielle, la gauche part souvent désunie pour les régionales prévues en juin prochain.

Interrogés sur la multiplication des candidatures potentielles à gauche pour 2022 (outre Jean-Luc Mélenchon, déjà déclaré, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Arnaud Montebourg ou Jean-Christophe Cambadélis), les responsables PS ont expliqué ne « pas vouloir s'attarder sur les questions de personnes ». « D'abord le projet ! », ont-ils martelé. « Ensuite, on verra qui est le mieux à même de l'incarner ».

