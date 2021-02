Le procès d'un attentat déjoué par un agent infiltré de la DGSI s'ouvre à Paris

Trois hommes doivent comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris à partir de ce lundi 1er février. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat en décembre 2016 avec une cible en région parisienne. Un agent de la DGSI a infiltré leur groupe sur internet, révélé leur plan et déjoué ce projet d'attentat.

Tout commence par un appel lancé par un émir de l'État Islamique sur la messagerie cryptée Telegram. « On veut quatre Kalash » écrit un certain « Sayyaf ». L'agent infiltré de la DSGI, qui se fait appelé Ulysse sur internet, se saisit de l'occasion et se fait passer pour un petit trafiquant d'armes.

Quelques mois plus tard, Sayyaf annonce à Ulysse que 13 300 euros ont été cachés dans le cimetière de Montparnasse. En réponse quatre kalachnikovs inutilisables sont déposées dans une forêt en banlieue parisienne par la police. L'agent de la DGSI envoie les coordonnées à Sayyaf. Mais pendant plusieurs mois, les armes restent enterrées.

Trois personnes interpellées

Finalement, en novembre 2016 trois personnes sont interpellées en France. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat. Sur une clé USB de l'un des suspects, la police retrouve les coordonnées de la cache d'armes envoyée par l'agent de la DGSI.

Derrière le pseudo « Sayyaf » se cachait en fait Salah Eddine Gourmat, un Français parti combattre en Syrie en mars 2014 . C'est le commanditaire présumé de ce projet d'attentat qui sera d'ailleurs abattu quelques semaines plus tard dans une frappe américaine. Pour l'accusation, « il n'y aucun doute sur la finalité de l'opération qui consistait à commettre un massacre sur le sol français ».

