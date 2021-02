Covid-19: la France se lance dans la production de vaccins

Dès fin février-début mars prochains, quatre sites pharmaceutiques vont commencer à produire ces vaccins, a annoncé le président Emmanuel Macron à l’issue d’une réunion avec les grands laboratoires français et européens. L’objectif du gouvernement est de proposer un vaccin à tous les Français adultes qui le souhaitent d’ici la fin de l’été.

Quatre sites pharmaceutiques en France vont commencer à produire, des vaccins anti-Covid, élaborés par d’autres laboratoires. Delpharm va produire le vaccin Pfizer/BioNTech dans son usine normande. Le Laboratoire Recipharm le vaccin Moderna à Monts, en Indre-et-Loire. Et Fareva le vaccin CureVac sur ses sites de Pau et Val-de-Reuil, dans la région du Sud-Ouest.

Les deux premiers vaccins sont déjà approuvés dans l'Union européenne, leur production va donc, démarrer rapidement. Mais le vaccin CureVac est, lui, encore en attente. La France attend l’autorisation de mise sur le marché. Sa production ne devrait démarrer, qu’à partir du mois de mai.

Sanofi débutera sa production vers juillet

Quant au dernier site pharmaceutique, il appartient au laboratoire français Sanofi, qui élabore son propre vaccin. Mais celui-ci a pris plusieurs mois de retard. Sa production devrait démarrer vers le mois de juillet, selon le ministère délégué à l'Industrie.

À terme, l'objectif du gouvernement est de produire vite, plus de doses, et d’anticiper, en produisant des vaccins adaptés aux variants, d’ici l’automne.

En début de semaine,la présidente LR de la Région Pays de la Loire, Christelle Morançais, est montée au créneau pour dénoncer ce qu’elle considère comme un raté de la France et de l’Europe au sujet du vaccin produit par la biotech franco-autrichienne Valneva, dont le siège est installé à Saint-Herblain, près de Nantes. Un vaccin anti-Covid qui sera finalement d'abord destiné aux Britanniques car Londres a été le premier à investir dans sa production. « Au départ, on a contacté un certain nombre de gouvernements pour obtenir de l'aide. Le Royaume-Uni a répondu en premier, en grande partie sans doute car nous y étions déjà implantés, et aussi car ils ont cru tout de suite dans notre vaccin inactivé, ils ont été les premiers à réagir », expliquait Franck Grimaud, le directeur général, dans un entretien à l'AFP, le 1er février.

