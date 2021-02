Procès Karachi : la défense à contre-pied de François Léotard

L'ancien ministre français de la Défense François Léotard. AFP - MIGUEL MEDINA

Un an de prison avec sursis et 50 000 euros d’amende requis ce mardi 2 février contre Edouard Balladur. Deux ans avec sursis et 100 000 euros contre François Léotard. L’ancien Premier ministre comparaît devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle de 1995 en marge de contrat d’armements, aux côtés de son ex-ministre de la Défense. Après le réquisitoire, la parole était à la défense de François Léotard, qui a plaidé la relaxe.