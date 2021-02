Procès de la BAC parisienne: six policiers accusés d’avoir favorisé des dealers

Ce mercredi 3 février, c'était le premier jour d'audience du procès des six policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) du XVIIIe arrondissement de Paris accusés de corruption notamment en favorisant certains dealers sur d'autres, contre rémunérations. Un scénario digne du film « Les ripoux » !

Un homme est au centre de l'affaire : le brigadier Karim Maméche. Pendant quatre ans, de 2015 à 2019, il aurait fait la pluie et le beau temps sur les dealers de la Goutte d'Or et ce serait aussi beaucoup enrichi.

Dans le même box que les accusés, il y a le corrupteur et le corrompu. D’un côté, donc, Karim Mamèche, alias « Bylka » (Kabyle en verlan), 47 ans, soupçonné lui et ses collègues d’avoir fermé les yeux sur certains trafics. De l’autre, à bonne distance, Mahmoud Ahmad, trafiquant en tout genre, aurait donné 80 000 euros en espèces à Karim Mamèche pour assurer la tranquillité de son affaire tout en dénonçant un concurrent gênant pour que la police l’en débarrasse.

Sachets de cocaïne dans les poches

Laisser tranquille certains dealers moyennant finances, en arrêter d’autres quitte à glisser des sachets de cocaïne dans les poches des interpellés, les combines présumées de Karim Mamèche étaient connues jusque chez les commerçants de la Goutte d’Or.

Pourtant, le Franco-Algérien nie tout en bloc. Son avocat Patrick Maisonneuve : « On est bien déterminés à faire en sorte que ce débat public et contradictoire amène à aller au-delà des rumeurs. Et ce qu’on a pu dire, ce qu’on pouvait laisser entendre, ce qu’on croyait savoir, et de s’attacher strictement à ce qui est factuel. Est-ce qu’il y a des preuves de trafic de stupéfiants ? Non. Est-ce qu’il y a des preuves de corruption ? Non. Et j’espère que le tribunal nous suivra sur ce terrain-là ».

Et justement, durant ce procès, le tribunal tentera de faire la lumière sur les relations troubles entre indicateurs et policiers.

