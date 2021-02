France: l'aile gauche du parti LaREM essaie de se faire entendre

Le député LaREM Pierre Person demande à ce que des actions pour réduire les inégalités soient prises par le gouvernement. © THOMAS COEX/AFP

Texte par : Valérie Gas Suivre 2 mn

Une quinzaine de députés LaREM, dont Pierre Person, Hervé Berville, Coralie Dubost, Jean-Charles Colas-Roy ou Hugues Renson, ont décidé d'envoyer une lettre au Premier ministre, publiée dans le « Journal du Dimanche », pour demander au gouvernement d'en faire plus pour réduire les inégalités. À un an et demi de la présidentielle, l'aile gauche de la majorité cherche à se faire entendre.