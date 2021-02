Présidentielle 2022: Jean-Luc Mélenchon déjà en campagne virtuelle

L'épidémie de Covid n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon de préparer la présidentielle. Le candidat de La France insoumise (LFI) a participé dimanche à une première émission interactive autour des thèmes de son programme diffusée sur les réseaux sociaux. Premier candidat de gauche déclaré, Jean-Luc Mélenchon essaie de prendre aussi une longueur d'avance en matière de campagne virtuelle.

« Bonjour à toutes et à tous et bienvenus dans ce premier forum " L'avenir en commun " du candidat à l'élection présidentielle de 2022 Jean-Luc Mélenchon. »

Pendant trois heures, Jean-Luc Mélenchon s'est prêté au jeu d'une émission interactive diffusée en live sur les réseaux sociaux. Interrogé parfois par des intervenants sur le plateau, parfois par des citoyens qui apparaissent devant lui en hologrammes : « Je sais que ça fait maintenant longtemps que vous menez le combat pour la 6e République. J'aimerais savoir pourquoi pour vous il est urgent et nécessaire de la mettre en place aujourd'hui ? »

La VIe République c'est « la » proposition de Jean-Luc Mélenchon qui explique pourquoi il faut changer de Constitution : « Il y a une sorte de grève civique massive qui s'impose à nous. C'est une abstention gigantesque. »

La VIe République c'est aussi un des points de dissension avec les autres partis de gauche, mais Jean-Luc Mélenchon ne fait pas de l'union une priorité : « Qu'il y ait plusieurs candidats n'est pas un obstacle. Je le regretterais, mais ce n'est pas un obstacle à la réussite. »

Sur le fond, le candidat Insoumis déroule son programme et se positionne en leader de la gauche pour 2022. Sur la forme, il innove avec une émission où le débat est ponctué de vidéos et même de publicité pour inciter à acheter des gadgets siglés de son slogan « Nous sommes pour » et rôde sa campagne virtuelle.

"Aujourd’hui les forces de l’ordre qui agissent mal ne sont jamais punies. Il faut retrouver une cohésion entre tous et une égalité face à la justice." @dmx_alix. #JLMProgramme pic.twitter.com/wbZ765lrMw — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 7, 2021

