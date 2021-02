France: les masques artisanaux ne sont plus autorisés à l'école

À partir de ce lundi 8 février 2021, les seuls masques autorisés à l’école seront les masques chirurgicaux et ceux de catégorie 1, qui filtrent 90% des particules. Pour limiter les risques de la diffusion du variant anglais du coronavirus, plus aucun masque artisanal ne sera accepté.

C’est une mesure sanitaire de plus, indispensable selon les scientifiques. Certaines écoles ont prévenu les parents bien en amont : « Oui on a eu un mot des maîtresses dans les cahiers de correspondances. »

Mais l’information n’a pas encore circulé dans toutes les familles. Elle n’est pas parvenue aux oreilles de Christophe, papa de deux petites filles. « Je ne savais pas, avoue-t-il. J’ai entendu qu'il y avait des adaptations avec les masques, mais de communication qui est faites au niveau de l'école. »

Pourtant, dès ce lundi en France, toutes les familles devront veiller à équiper leurs enfants avec les masques autorisés, notamment les chirurgicaux. Une mesure qui ne plaît pas vraiment aux premiers concernés : « Bah j'aime pas trop, ça gêne un peu », raconte une enfant.

Une nouvelle contrainte pour les enseignants

Plus coûteux mais plus filtrants, ils devraient aider à réduire la propagation du variant anglais du virus, dans les écoles. Une raison suffisante pour Christophe : « On a des masques chirurgicaux à la maison mais ils sont moins appréciés des enfants. Mais bon, on va s’adapter, de toute façon pas le choix. Il faut qu’on s’unisse pour mettre fin à cette crise ».

Les enseignants sont eux-aussi concernés. L’Éducation nationale a promis de leur fournir deux masques par jour. Pour Marianne, professeure des écoles à Valenton, dans le Val-de-Marne, le contrôle sera difficile et ajoute une nouvelle contrainte qui prend du temps sur les moments d'apprentissage des enfants :

« C'est tellement compliqué et contraignant de leur demander un port du masque correct toute la journée sur la bouche et le nez. Le protocole nous prend déjà tellement de temps avec le changement de masque après le repas, le lavage des mains. Si en plus, on devient des contrôleurs de masque, on aura encore moins de temps pour exercer le vrai sens de notre métier. »

