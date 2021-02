Mort d'Adama Traoré: une nouvelle expertise met en cause les gendarmes

Le portrait d'Adama Traoré brandi lors d'une manifestation à Beaumont-sur-Oise, le 21 juillet 2018, deux ans après sa mort. FRANCOIS GUILLOT / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une nouvelle expertise dans l'affaire de la mort d'Adama Traoré met en cause les forces de l'ordre. Dans ce document dévoilé par le journal « L'Obs ce lundi 8 février, des médecins belges évoquent un lien possible entre le décès de ce jeune homme âgé de 24 ans, en juillet 2016, en pleine canicule dans une caserne du Val d'Oise, et les méthodes employées par les gendarmes pour l'interpeller.