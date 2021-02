RSA jeune: la pression ne retombe pas

Des bénévoles du Secours Populaire français distribuent des produits alimentaires et de soins d'hygiène aux étudiants nécessiteux devant l'Université Paris VIII, à Saint-Denis, près de Paris, le 6 mai 2020. AFP - THOMAS SAMSON

Texte par : Anthony Lattier Suivre 3 mn

Ils sont de plus en plus pauvres. À cause de la crise sanitaire, des milliers de jeunes Français, notamment étudiants, viennent grossir les queues des distributions d’aides alimentaires. Le gouvernement a dégainé une batterie d’aides d’urgence mais les associations et la gauche demandent plus, notamment l’élargissement du RSA (Revenu de solidarité active) à tous les jeunes. Le gouvernement défend, lui, une politique d'incitation à l'emploi. Malgré son opposition, la gauche ne désarme pas.