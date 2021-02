Ces jeunes pour qui le Covid-19 a été l'occasion de se sentir «utiles»

« Difficile d’avoir 20 ans en 2020 », a déclaré le président Emmanuel Macron. Ceux qu’on appelle les « jeunes » sont parmi les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Manque de perspective, vie sociale à l’arrêt, cours en ligne, difficultés à trouver un stage ou un job étudiant, chômage… Les contraintes s’amoncellent sur cette génération, parfois qualifiée de « sacrifiée ». Mais pour certains, le Covid-19 a aussi été synonyme de projets et d’initiatives.

Se sentir « utile ». Pour Ulysse, Laurie, Raphaël, Arthur ou encore Hamidullah, la pandémie de Covid-19 a fait office de passage à l’acte. Alors qu’ils hésitaient depuis plusieurs années à rejoindre une association et à s’engager au service des autres, le ralentissement soudain du rythme de leurs vies si remplies a servi de déclencheur. Et ils ne le regrettent pas.

« Je ne vais pas utiliser de grands mots, confie Ulysse, 20 ans. Mais j’ai un peu l’impression d’avoir trouvé un sens à ma vie ». Le 31 août dernier, il a lancé, avec cinq de ses amis, une association de solidarité étudiante, Co’P1. « À l’issue du premier confinement, témoigne ce jeune homme, étudiant en double licence de droit et de sciences politiques à la Sorbonne, nous nous sommes rendu compte que de plus en plus d’étudiants avaient du mal à se nourrir ».

En effet, 65% des jeunes sautent régulièrement un repas par manque de moyens, selon une enquête Ipsos, conduite en juillet 2020. L'arrêt des jobs étudiants a entrainé une perte mensuelle évaluée à 274 euros en moyenne. Face au sentiment de honte qui s’exprime, la solution est vite trouvée : créer une association horizontale « par et pour des étudiants », afin de briser la distance qui sépare trop souvent les « aidés » des « aidants ».

500 paniers-repas par semaine

Hébergé par la Maison des initiatives étudiantes (MIE) de la mairie de Paris, Co’P1, qui compte maintenant 170 bénévoles, distribue près de 500 paniers-repas par semaine, les vendredi et samedi. La majorité des aliments et des produits d’hygiène sont collectés auprès d’autres associations, spécialisées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

« L’idée n’est pas seulement de manger, mais de bien manger, insiste Ulysse. On propose des produits bio ou issus de circuits courts, et toujours une base de fruits et de légumes. » La liste d’attente des bénéficiaires s’allonge, les journées d’Ulysse aussi. Il consacre maintenant entre « 50 et 60 heures par semaine, en plus des cours », à l’association. Sans regret : « Aider les gens, se sentir utile, à un moment où on manque d’activités sociales, de perspective, cela fait du bien. »

Besoin de se sentir utile

Ce besoin de se sentir utile, d’insuffler à sa vie une dimension un peu plus grande, un peu plus humaine, Raphaël le partage aussi. Avec Jérôme, un ami, il a lancé en mars dernier, durant le premier confinement, un site internet d’aide à la lecture, ZolaCulture. Alors qu’il travaillait au sein d’une entreprise de conseil, l’arrêt brutal entraîné par le Covid-19 le laisse démuni. « Je suis un peu hyperactif, j’ai besoin de semaines bien remplies, explique-t-il. Au départ, lancer ce site internet était une manière de combler le vide. »

En une semaine, Raphaël et Jérôme montent un site référençant 70 ebooks. Géré par un algorithme, entièrement gratuit, le site propose à qui veut de renseigner ses préférences pour lui envoyer ensuite un programme de lecture mensuel sur mesure. L’expérience fonctionne : 6 000 utilisateurs réguliers sont maintenant enregistrés sur ZolaCulture.

« Aller doucement, parfois, cela fonctionne »

Les deux amis ont, depuis, décidé de lancer leur entreprise et ont quitté leurs emplois. « Le Covid-19 a été une opportunité pour réfléchir à l’impact qu'on a sur le monde, résume Raphaël. Quand tu vas bosser, tu ne demandes pas "quel impact j’ai ?", mais plutôt "combien je vais gagner ?". Maintenant, j’ai l’impression que cela se transforme. Mon apprentissage de cette période, c’est que, parfois, aller doucement, cela fonctionne. »

Des petites choses qui changent les choses, des projets qui favorisent l’humain… dans le marasme du Covid-19, face à un temps perdu brutalement retrouvé, ils sont beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes à avoir eu envie de s'engager. 31% des 18-30 ans auraient ainsi participé à une activité civique en 2020, selon le baromètre 2020 de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Laurie ne le dit pas autrement : « J’adore mon boulot, explique la jeune femme, régisseuse lumière dans le spectacle vivant. Mais il ne me laissait pas le temps de faire autre chose, mes semaines débordaient. » Face au chômage causé par le Covid-19, elle prend le temps de réfléchir. « Cela faisait des années que j’avais l’envie vague de m’investir, de donner aux autres. Mais je n’avais jamais le temps. Là, j’ai pu me poser et me confronter à mes envies. »

Un aspect « concret », loin du débat d'idées

Ce qui émerge : « Faire autre chose que travailler. » Laurie rejoint donc en novembre l’association Solidarité migrants Wilson, qui organise une fois par semaine des maraudes durant lesquelles 800 repas sont distribués. Ils bénéficient majoritairement aux migrants qui campent autour de la porte d’Aubervilliers, à Paris. « Je pensais seulement me sentir utile, explique-t-elle, je ne m’attendais pas à trouver quelque chose d’aussi enrichissant. Je discute avec des gens aux parcours étonnants, qui viennent de la terre entière, cela me fait un bien fou. »

C’est l’aspect concret de la chose, loin du débat d’idées, qui semble motiver. Éplucher des oignons à la chaîne, acheminer des tonnes de boîtes de conserve, coudre des centaines de masques… Léo a choisi, lui, d’écouter des étudiants en souffrance. Il a rejoint en octobre, « lorsque le deuxième confinement est tombé », l’association Nightline, qui propose des lignes « d’écoute active » pour les étudiants en souffrance. Il a 23 ans, est en dernière année d’école d’art. Son prénom a été changé, son école volontairement cachée, pour ne pas décourager d’éventuels camarades de promotion d’appeler.

Il se dit soulagé d'avoir trouvé des réponses aux questions qu'il se posait : « Qu’est-ce que c’est, une meilleure société ? Faire du bénévolat, ce n’est pas compliqué. Ce n’est pas changer le monde, c’est une aide individuelle, mais écouter une personne précise, une personne réelle, à un moment T, c’est beau, à une toute petite échelle. »

800 masques cousus en un mois

L’échelle n’est d’ailleurs pas toujours si « petite » : Hamidullah a cousu 800 masques en un mois, durant le confinement du printemps dernier. Grâce à un rythme intense, en plein ramadan, il en fabrique suffisamment pour répondre aux besoins des salariés et des autres réfugiés du centre qui l’accueille, dans le village de Pessat-Villeneuve, dans le Puy-de-Dôme. Et pour équiper l’ensemble du village, peuplé de 600 habitants. « J’ai appris la couture avec ma mère, en Afghanistan, confie le jeune homme de 22 ans. Cela faisait deux ans, depuis mon arrivée en France, que je n’avais pas travaillé le tissu, et j’adore ça. »

Dominique Charmeil, la directrice générale de l’association CeCler, qui chapeaute le centre d’accueil, et Elisabeth Boschert, sa coordinatrice, sont enthousiasmées par l’expérience et par les perspectives qu’elle ouvre au jeune Afghan. « Au début du confinement, nous avions un vrai besoin en masques et nous avons dû faire appel à nos réfugiés pour aider. Hamidullah a levé la main tout de suite », se souvient Elisabeth Boschert. « Il a un vrai savoir-faire manuel, renchérit Dominique Charmeil. Nous cherchons avec lui des débouchés, un emploi ou un apprentissage, pour qu’il puisse continuer à progresser. »

Hamidullah a, pour le moment, été accepté dans un lycée des arts et métiers de la mode de la région, et il a reçu la médaille de la ville, décernée par le maire de Pessat-Villeneuve.

