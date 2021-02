Covid-19 en France: qui sont les personnes les plus vulnérables au virus ?

Le bilan humain du Covid-19 a dépassé ce mardi soir 9 février les 80 000 morts en France, où la bataille est loin d'être terminée face à la propagation de nouveaux variants du virus. Selon une vaste étude menée dans le pays lors de la première vague de l’épidémie, l’âge et les maladies chroniques constituent des facteurs de risque face au virus, mais les auteurs de l'étude apportent aussi des indications sur les individus les plus vulnérables.

Diabète, maladies cardiovasculaires et respiratoires ou obésité... Les maladies chroniques sont bel et bien associées à un sur-risque d’être hospitalisé et de décéder du coronavirus selon l’étude. Cette dernière a analysé les données de la quasi-totalité de la population française, issues de l’assurance-maladie.

Mais les auteurs sont allés plus loin : ils ont établi un classement des profils les plus vulnérables. Résultat : ce sont d’abord les personnes atteintes de trisomie 21, une anomalie génétique. Elles ont 20 fois plus de risque de succomber au coronavirus. L’étude n’explore pas les causes, mais il se peut que ce soit lié notamment à un vieillissement prématuré de leur organisme.

Viennent ensuite les personnes ayant un retard mental. Est-ce parce que les gestes barrières sont plus compliqués à respecter ? Est-ce parce qu’elles vivent souvent en institution, lieu plus fréquent de clusters ? les raisons sont sans doute multiples.

Les hommes deux fois plus exposés que les femmes

Figurent également parmi les plus exposés, les personnes atteintes de mucoviscidose ou de cancer du poumon, les dyalisés, et les greffés du rein ou du poumon.

Par ailleurs, l’étude confirme que l’âge joue un rôle prépondérant. Ainsi les 60-64 ans ont 12 fois plus de risque de mourir du Covid-19 que les 40-44 ans.

À noter enfin que les hommes sont moins bien lotis que les femmes : le risque de décès est deux fois plus important.

