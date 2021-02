Covid-19: la Haute autorité de santé élargit l'usage des tests salivaires en France

La Haute autorité de santé (HAS) a donné ce jeudi 11 février son feu vert pour une utilisation plus étendue des tests salivaires de détection du Covid-19 pour lutter contre la propagation du virus. Ils seront notamment utilisés dans les écoles. Leur facilité d'utilisation doit permettre des dépistages plus fréquents.

Les tests salivaires de détection du Covid-19, validés par la HAS jeudi, sont des tests PCR tout comme ceux qui sont effectués à partir de prélèvements nasopharyngés. Ce ne sont pas des tests rapides, mais leur mode de prélèvement facile permet des dépistages répétés de populations ciblées.

Ils était jusqu'ici réservés aux personnes symptomatiques. La HAS élargit désormais l'indication des tests salivaires aux personnes sans symptômes et au dépistage ciblé. Le professeur Dominique Le Guludec, présidente de la HAS, explique :

« Nous étendons ces tests salivaires à deux autres indications : le diagnostic des personnes contact, et surtout le dépistage de populations ciblées telles que les écoles, les universités, les EPHAD, le personnel soignant. Leur très bonne acceptabilité et leur bon niveau de performance leur permettent d'être particulièrement adaptés à ce type de dépistage, et en particulier à leur répétition. Pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension : ils ne seront pas plus rapides, mais ils seront plus faciles à prélever et beaucoup mieux tolérés. »

Le ministère de la Santé compte mettre en place des opérations collectives de dépistage du Covid-19 dans les établissements scolaires et les universités, après les vacances de février. C'était l'objectif annoncé par le ministre Olivier Véran début février.

#Communiqué | #COVID19 La HAS étend l’utilisation des tests RT-PCR salivaires

L’avis 👉https://t.co/kysgLUOTmR pic.twitter.com/dx6vvzXlsx — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) February 11, 2021

