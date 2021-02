France: les syndicats d'EDF poursuivent leur mobilisation contre le projet Hercule

Manifestation contre le projet Hercule de scission d'EDF (Électricité de France) à Paris, le 10 février 2021. AFP - ALAIN JOCARD

RFI

C'est la cinquième journée de mobilisation du personnel d'EDF depuis fin novembre. Cette nouvelle grève intervient le jour des auditions par les députés de Jean-Bernard Lévy, le PDG de l’entreprise, et du ministre de l’Économie Bruno Le Maire. Quelques 200 personnes se sont réunies aux abords de l’Assemblée nationale pour dire non au projet Hercule, qui prévoit la scission d'EDF en trois entités : d'un côté, les centrales nucléaires, une autre réunissant des énergies renouvelables et la distribution, et enfin une dernière pour les barrages hydroélectriques.