Covid-19: la situation en Moselle préoccupe le gouvernement français

Olivier Véran, le ministre français de la Santé est en Moselle, le 12 février 2021. AP - Bertrand Guay

Olivier Véran se rend à Metz ce 12 février pour rencontrer les équipes de l'Agence régionale de santé et les élus locaux. Un nombre important de cas de variants sud-africains et brésiliens du virus - des variants a priori plus contagieux - ont été détectés dans le département, ces derniers jours.