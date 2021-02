France: Macron marque un point face à Le Pen après le débat avec Darmanin

La présidente du Rassemblement naitonal (RN) et candidate à la présidentielle de 2022, Marine Le Pen ,lors de son débat avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur France 2, le 11 février 2021. AFP - STEPHANE DE SAKUTIN

Marine Le Pen et Gérald Darmanin ont débattu ce jeudi soir 11 février sur France 2 à fleurets mouchetés de l'islamisme et de l'immigration, tombant d'accord par endroits, le ministre de l'Intérieur accusant son adversaire « d'approximations » et la présidente du Rassemblement national (RN) fustigeant un texte insuffisant contre l'islamisme. Ce débat était très attendu à 15 mois de la présidentielle, entre une candidate à l'Élysée désireuse de faire oublier son duel raté face à Emmanuel Macron en 2017, et un poids lourd de la majorité en première ligne sur les textes régaliens de la macronie.