France: après le débat avec Darmanin, les macronistes veulent creuser l'écart avec Le Pen

La présidente du Rassemblement national et candidate à la présidentielle de 2022, Marine Le Pen, reçue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à Paris, le 6 octobre 2020. AFP - LUDOVIC MARIN

En France, le débat entre le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen, continue de créer des remous au sein de la classe politique, en particulier chez les macronistes. Au cours de ce débat, le ministre de l’Intérieur a ménagé son adversaire et lui a même trouvé « un peu dans la mollesse » sur la question de l’islam. Gouvernement et majorité présidentielle tentent de corriger le tir.