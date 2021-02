Présidentielle 2022: le gouvernement souhaite mettre en place le vote par anticipation

Le gouvernement a déposé mardi 16 février un amendement pour permettre le vote par anticipation en 2022. Le texte a été déposé devant le Sénat qui ese penche sur l'organisation de l'élection présidentielle. Une démarche pour modifier les règles électorales dont personne n'avait été prévenu et qui a suscité interrogations et critiques.

Même au sein du gouvernement, personne n'était au courant du dépôt de cet amendement. Dans l'entourage d'un ministre directement impliqué, l'étonnement est total : « C'est tombé comme un cheveu sur la soupe, c'est un amendement qui va mal tourner ».

Critiques

Et de fait, les critiques ont fusé, quasi immédiatement, notamment de la part des sénateurs de droite, majoritaires au Sénat. Bruno Retailleau a ainsi dénoncé « une manoeuvre politicienne » et « un amendement stupéfiant qui montre la légèreté du gouvernement sur les principes démocratiques », une polémique sur la méthode engendré par un raté du ministère de l'Intérieur à la manoeuvre sur ce texte.

Augmenter la participation

Dans l'entourage du Premier ministre, on espère sans beaucoup d'espoir que les sénateurs « ne vont pas se servir de la forme pour critiquer le fond ». Et le fond, c'est de mettre dans le débat parlementaire la question du vote par anticipation pour voir s'il peut augmenter, même un petit peu, la participation au scrutin de 2022 si l'épidémie de Covid-19 persistait en permettant de voter plusieurs jours à l'avance. Le vote par procuration permettrait, selon certains, le risque de fraude et de pressions du vote par correspondance, évoqué lors du passage du texte à l'assemblée mais qui -lui- est bel et bien exclu.

