Régionales françaises: Les Républicains ne veulent pas d'accord avec La République en marche

Maintenant que la date des élections régionales est connue, la droite clôt, ce mercredi 17 février, son casting avec la nomination des dernières têtes de liste. Avec une question épineuse à trancher : faut-il bâtir des alliances avec La République en marche ? En toile de fond : un Rassemblement national qui pourrait remporter le match dans plusieurs régions.

« Non, ni au premier ni au deuxième tour ». Pour le patron des députés Les Républicains (LR), Damien Abad, pas question d’imaginer des alliances Les Républicains / La République en marche dès le premier tour des élections régionales prévu le 13 juin prochain. Illisible à un an de la présidentielle. « Grave erreur » renchérissent Sébastien Huyghe et Julien Aubert au micro d'Anne Soetmondt : « Les Français ne le comprendraient pas. » « Il faut qu’il y ait une cohérence, on ne peut pas être dans la majorité et l’opposition en même temps. »

« Nous portons nos couleurs »

La question a pourtant été discutée cette semaine au bureau stratégique du parti. Car le marcheur Christophe Castaner a tendu la main au président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le LR Renaud Muselier, proposant une alliance dès le premier tour pour contrer un Rassemblement national donné très haut dans les sondages. Inenvisageable pour la vice-présidente du parti, Annie Genevard : « La position des Républicains est très claire. Nous portons nos couleurs et, à ce stade, il n’est pas question de brouiller les cartes. »

Intransigeance

Une intransigeance dénoncée par le député marcheur Loïc Dombreval, tenté par cette alliance : « Je pense que c’est de la politique politicienne à deux balles. On est en face d’une situation où on est en face d’un vrai risque de passage de cette région au Rassemblement national. »

Pressé par son parti de refuser la main tendue par LaREM et de ne pas créer de précédent car d’autres régions pourraient être concernées, Renaud Muselier se donne quelques jours pour réfléchir.

