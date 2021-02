France: Georges Tron condamné à trois ans ferme pour viol et agressions sexuelles

Geroges Tron, lors de son arrivée au tribunal, mercredi 17 février 2021. AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est l'épilogue d'un feuilleton judiciaire qui aura duré une dizaine d'années. L'ancien secrétaire d'État à la fonction publique dans le gouvernement de François Fillon et ex-député, Georges Tron, 63 ans, a été condamné, mercredi soir 17 février, en appel à cinq ans de prison, dont trois ferme, et à six ans d'inéligibilité pour viol et agressions sexuelles en réunion sur une collaboratrice alors qu'il était maire de Draveil, dans l'Essonne. Des faits qui remontent à 2009-2010.