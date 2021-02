Covid-19: les habitants de Dunkerque résignés à un reconfinement local

Plus de 900 cas pour 100 000 habitants, quatre fois plus que la moyenne nationale. La ville de Dunkerque, dans le nord de la France, fait face à une flambée des cas de Covid-19 due au variant anglais du coronavirus. Après Nice, le gouvernement s’apprête à prendre de nouvelles mesures contre la diffusion du virus. Le maire de Dunkerque réclame un sursis avant de mettre en place un confinement le week-end. Mais les habitants, eux, s’attendent à rester chez eux le week-end, entre résignation et lassitude. Reportage.

Avec notre envoyé spécial à Dunkerque, Julien Chavanne

« On s'attend à quoi ? On s'attend à deux week-ends peut-être difficiles », dit une habitante. La décision n’est pas encore tombée mais les Dunkerquois ne se font guère d’illusion. Un nouveau tour de vis est inévitable. « Je trouve que pour les hôpitaux, oui, on se doit quand même de faire bien attention et pour tous les patients qui y sont intégrés », ajoute-t-elle.

Dans les boutiques du centre-ville, la menace d’un confinement en fin de semaine efface le sourire de cette vendeuse : « C'est forcément pas une bonne nouvelle puisque le samedi est le jour le plus important dans un commerce, et encore plus depuis le couvre-feu puisque les clients ne peuvent pas venir après le travail. »

Sa fille de 6 ans sur les épaules, ce jeune père se prépare à des week-ends enfermés à la maison : « C'est un peu compliqué. On va regarder sur internet ce qu'il y a de beau à faire à la maison...Tu fais des travaux manuels, des masques, des créations, tu fais tout ça... »

D’autres n’en peuvent plus, fatigués de ne jamais voir le bout du tunnel. « On en a marre, lâche une jeune fille. Et c'est n'importe quoi, en fait. Ils parlent de ne reconfiner que le week-end. Mais c'est d'un ridicule... Ça fait un an... non là c'est bon, là on ne respectera plus. On sortira avec des masques évidemment, mais on sortira quand même.»

Décidé à territorialiser sa réponse à la crise sanitaire, le gouvernement envisage des « mesures supplémentaires de freinage » après une concertation avec les élus de Dunkerque. Le maire de la ville a annoncé dans la matinée vouloir donner « une dernière chance » à la population « de ne pas être confinée ». Il a prôné une « immense campagne de prévention » pour convaincre les habitants de limiter au maximum les contacts, ainsi qu'une « hausse des vaccinations », et la généralisation de l'obligation de porter le masque à toutes les communes.

Olivier Véran, le ministre de la Santé, se rend sur place ce mercredi après-midi pour préciser la parade que choisira le gouvernement pour juguler les contaminations.

