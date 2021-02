Reportage

France: plan social dans une mythique librairie parisienne

À l'intérieur de l'un des magasins Gibert Jeune de Paris (image d'illustration). AFP - HUGO MATHY

RFI

Dans le centre de Paris, une librairie mythique se prépare à fermer quatre de ses six boutiques place Saint-Michel à la mi-mars. Certaines ont plus de 100 ans. Le groupe Gibert Jeune licencie 71 vendeurs. Une disparition qui attriste de très nombreux habitués et qui n'offre que peu de perspective d'avenir aux salariés.