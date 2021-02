Covid-19: la mairie de Paris demande un confinement complet de trois semaines

Vingt départements sous « surveillance renforcée » : le gouvernement se prépare à toutes les options alors que la situation sanitaire se dégrade dans une partie du pays. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi soir que des décisions seraient prises le 6 mars. D’ici là, la consultation avec les élus locaux va se poursuivre. Mais Paris s’est déjà positionnée. La mairie de la capitale demande un confinement complet de trois semaines. Le gouvernement est pris au piège de sa stratégie du cas par cas.

Après Nice et Dunkerque, le gouvernement pensait avoir enfin trouvé la bonne partition pour se mettre au diapason des élus locaux : les associer pour éviter toute contestation. C’était sans compter sur la maire de Paris. Anne Hidalgo dégaine une proposition choc : un confinement de la capitale pendant trois semaines.

Le gouvernement doit agir plus vite, plus fort, a taclé son premier adjoint Emmanuel Grégoire sur BFM. « Des décisons courageuses doivent être prises, y compris pour être sûr d'obtenir des résultats, estime-t-il. Cet entre-deux sans résultat est insatisfaisant et il est porteur de grand danger pour la suite. On ne peut pas faire des mois d'efforts et à la fin avoir le confinement quand même. S'il faut avoir le confinement, il faut le faire maintenant et réouvrir dans un mois. L'attentisme des demi-mesures, il pèse sur le moral, il pèse in fine beaucoup à l'économie. »

À Matignon, l’entourage de Jean Castex temporise : « On attend la concertation avec le préfet et les élus », glisse un conseiller du Premier ministre, pas dupe de la bataille politique en toile de fond. À l’approche de la présidentielle, Anne Hidalgo cache de moins son ambition de porter les couleurs de la gauche en 2022.

