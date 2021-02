Corruption/Togo: vers un procès en correctionnelle pour Vincent Bolloré

L'industriel Vincent Bolloré en 2016. © AP Photo / Kamil Zihnioglu

Texte par : RFI

La justice ouvre la voie au renvoi de Vincent Bolloré devant un tribunal correctionnel pour un pacte de corruption passé entre son groupe et le président togolais. L’industriel comparaissait ce vendredi matin dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Mais, selon Le Monde, le tribunal a refusé d’homologuer les peines demandées par le PNF, le Parquet national financier, et acceptées par Vincent Bolloré, et jugé « nécessaire » la tenue d’un procès.