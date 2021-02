Reportage

France: première campagne de dépistage du Covid-19 avec des tests antigéniques

Audio 01:15

La campagne de dépistage avec test salivaire, ici dans un bus itinérant à Saint-Étienne, le 22 février 2021. AFP - JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Texte par : RFI Suivre 4 mn

C'est une première en France : une campagne de dépistage réalisée avec des tests salivaires antigéniques. Ça se passe depuis le début de la semaine à Saint-Étienne, dans le sud-est du pays. La douzaine de centres va rester encore ouverte 48h mais il apparaît déjà que ce type de test rend la campagne plus attractive. Il faut dire qu'il suffit de cracher dans un tube et les résultats tombent 15 minutes après. C'est beaucoup moins désagréable que le test nasopharyngé et plus rapide que le test PCR. Mais la technique est encore à l'état d'expérimentation.