Un photojournaliste violemment agressé à Reims, l'Elysée réagit

Un photojournaliste a été grièvement blessé samedi 27 février à Reims (nord-est) lors d'un reportage dans un quartier sensible. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre.

Publicité Lire la suite

La violente agression dans un quartier prioritaire de Reims d'un photojournaliste du quotidien régional L'Union a fait réagir la classe politique jusqu'à l'Élysée. Le pronostic vital de la victime, Christian Lantenois, 65 ans, « est toujours engagé », a indiqué à l'AFP le procureur de Reims Matthieu Bourrette ce dimanche à la mi-journée, sans plus de détails sur l'enquête, ouverte pour « tentative de meurtre ».

Les faits se sont produits samedi après-midi dans le quartier de Croix-Rouge, à la périphérie de la ville. Alertés par un habitant à propos de fortes tensions entre bandes de jeunes, le photojournaliste et une consœur s'étaient rendus sur place – elle dans un véhicule banalisé, lui avec une voiture aux couleurs du journal. Quelques minutes après son arrivée, il était découvert allongé au sol, saignant au niveau des oreilles.

Les forces de l'ordre étaient « sur place, car elles avaient identifié des mouvements de jeunes, dont certains portaient des battes de base-ball ou des barres de fer », a précisé le préfet de la Marne Pierre N'Gahane. Après l'agression, « les jeunes se sont rapidement dispersés, il n'y a pas eu d'autre incident » et le quartier, de quelque 28 000 habitants, « reste depuis très calme », a assuré dimanche le préfet. « On n'est pas dans un contexte d'affrontements entre bandes », a-t-il aussi souligné.

Indignation

Les circonstances exactes de cette agression restent donc à déterminer. Mais dans un contexte plombé par la mort de deux adolescents dans des rixes entre bandes de jeunes, en début de semaine, cette prise à partie d'un journaliste a fait réagir jusqu'au chef de l'État. « L'Élysée a appelé la rédaction de L'Union (...) pour exprimer son émotion et sa sympathie, et son souhait de voir les auteurs de l'agression interpellés au plus vite », a indiqué la présidence.

« S'en prendre ainsi à un journaliste, c'est menacer ce que nous avons de plus cher : la liberté », a tweeté Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat, donnant le ton d'une vague d'indignation qui enfle à droite. La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen est allée plus loin : « Plus personne n'est à l'abri de la sauvagerie qui se développe dans nos rues. La sécurité doit être la priorité majeure de tout gouvernement qui se respecte. L'échec d'Emmanuel #Macron dans ce domaine est impardonnable », a-t-elle tweeté.

Dès samedi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait fait part de la pleine mobilisation de la police sur l'affaire. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a de son côté dénoncé une « lâche agression ».

« Cette agression n'est pas le fruit du hasard : voiture du journal repérée, appareil photo brisé, c'est bel est bien le journaliste qui était visé », affirme ce dimanche L'Union dans son éditorial. « La violence qui s’est déchaînée sur Christian Lantenois, précisément parce qu’il était journaliste, ne doit pas rester impunie tant elle est contraire à nos principes républicains et à aux fondements de notre société démocratique », a dénoncé en échos le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. Le Syndicat national des journalistes a pour sa part évoqué un épisode qui « s'apparente à un guet-apens ».

Selon une source proche de l'enquête citée par l'AFP, aucune interpellation n'est encore intervenue, mais une analyse ADN était en cours sur une pierre retrouvée sur les lieux.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne