Climat: Oxfam épingle de grandes entreprises françaises pour leur empreinte carbone

Selon l'ONG, les activités de dix grands groupes français correspondent à un réchauffement climatique supérieur à 4 degrés. Parmi eux, trois banques : la BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole.

Les grandes entreprises françaises sont loin de remplir les objectifs des Accords de Paris sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, au contraire, elles contribuent au réchauffement climatique. C'est le constat de l'ONG Oxfam France qui publie aujourd'hui un rapport sur l'empreinte carbone de 35 grands groupes français dont la plupart font partie du CAC 40, indice des valeurs vedettes de la bourse de Paris.

Dix entreprises « ont une trajectoire associée à un réchauffement supérieur à +4 degrés et 17 entreprises sont entre +3 et +4 degrés ». Enfin, cinq entreprises sont sur une trajectoire « qui se situe entre +2 et +3 degrés ».

Ce sont les « émissions directes » des entreprises, celles liées à leur « consommation d'électricité ou de chaleur » et les « émissions indirectes » qui ont été prises en compte. Et tous les secteurs sont concernés : d'Airbus à Total en passant par de grandes banques françaises : BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole.

BNP Paribas critique une « comparaison qui ne fait aucun sens », car le rapport lui attribue « l'empreinte climatique correspondant à l'ensemble des entreprises auxquelles elle fait crédit et la compare à l'empreinte carbone de ces différentes entreprises ». La Société Générale estime que ne sont pas pris en compte « les efforts significatifs engagés [...] ces dernières années » et le Crédit Agricole regrette des conclusions fondées « sur des bases scientifiquement erronées »

Oxfam attribue toutefois quelques bonnes notes. EDF notamment, qui a fait partie de cette liste noire, a désormais des « engagements susceptibles de les faire rester dans une trajectoire compatible avec un réchauffement inférieur à 2 degrés ». Tout comme Schneider Electric et Legrand.

Une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre (40%) des acteurs financiers sont issues de leurs activités dans le secteur des énergies fossiles, affirme Oxfam.

Dans ses recommandations, l'ONG réclame une plus grande transparence des groupes français et l'obligation de publier leur empreinte carbone, ainsi qu'une « feuille de route » et un plan d'investissement pour coller de plus près aux objectifs de l'Accord de Paris.

Pourquoi les entreprises polluent autant ? C'est qu'elles sont soumises à un modèle économique qui va privilégier la recherche de profits à court terme plutôt que d'investir dans la transition écologique et d'avoir une vision à long terme... Alexandre Poidatz, chargé de plaidoyer climat pour Oxfam

► À lire le rapport d'Oxfam : Climat, Cac degrés de trop

