Condamnation de Nicolas Sarkozy : la fin du recours à droite pour la présidentielle de 2022

C'est une première en France : un ancien président de la République condamné à de la prison ferme. Ce lundi 1er mars, Nicolas Sarkozy a été déclaré coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Une peine lourde : trois ans de prison dont deux avec sursis. Une condamnation dont a immédiatement fait appel l'ancien chef de l'État français. Avec cette condamnation, la perspective d’un recours de Nicolas Sarkozy en 2022 s’évapore.

Il aura fallu attendre la condamnation de son champion pour qu'elle affiche son unité : ce lundi, la droite a parlé d’une seule voix. Très vite après l’énoncé de la peine, le patron du parti Les Républicains (LR), Christian Jacob, réagit. Sur Twitter, il diffuse un communiqué au nom des LR. Les mots-clés sont là : « soutien indéfectible » à Nicolas Sarkozy, « peine sévère et disproportionnée », « acharnement judiciaire » du parquet national financier.

Député LR, Pierre-Henri Dumont n’est pas surpris : « Le PNF [Parquet national financier] jouait sa tête dans cette affaire. Depuis plusieurs années, il mène un instruction à charge contre tous les élus, de droite en particulier. C’est une justice qui est utilisée à des fins politiques. »

Pourquoi un tel soutien à Nicolas Sarkozy ?

L’ancien président est aujourd'hui encore irremplaçable à droite. De ses anciens ministres à ses anciens porte-paroles, en passant par la nouvelle génération, tout le monde à droite l'admet : Nicolas Sarkozy reste incontournable. « La réalité, c’est qu’il est le dernier à avoir gagné une élection présidentielle. Si aujourd’hui, on n’a pas encore de candidat naturel, c’est peut-être parce qu’ils ne sont pas encore à son niveau », décrypte Pierre-Henri Dumont.

À un an et quelque de la présidentielle de 2022, le candidat naturel de la droite reste introuvable. De l'avis de beaucoup, ni Xavier Bertrand, ni Valérie Pécresse, ni Michel Barnier, ni Bruno Retailleau, ni Laurent Wauquiez n'auraient la stature pour porter les couleurs de la droite. Alors même si Nicolas Sarkozy est officiellement retraité de la vie politique, il restait jusqu'à ce lundi 1er mars 13h30 un sauveur possible. Symbole de son aura : l'ancien président était régulièrement consulté, visité dans ses bureaux du 77 rue de Miromesnil à Paris.

Cette condamnation peut-elle changer la donne en 2022 ?

Il est fort possible qu’à droite les choses évoluent. Si officiellement, on soutient Nicolas Sarkozy, officieusement, dans les équipes de Xavier Bertrand, Valérie Pecresse et Bruno Retailleau, on a sans doute aussi vu la petite fenêtre de tir qui s'est ouverte sur la route de 2022.

À noter aussi ces réactions dans l'opposition qui montrent que la condamnation de Nicolas Sarkozy est loin d'être anodine politiquement : « #Sarkozy condamné, #Macron débarrassé d'un sérieux rival », a tweeté Jean-Luc Mélenchon.

Du coté du Rassemblement national, l'eurodéputé Gilbert Collard se lèche les babines : « Il est clair que la mise hors-jeu par cette décision de Nicolas Sarkozy prive la droite d’un recours. Ce qui a un caractère indiscutablement avantageux pour ses adversaires. Ce serait mentir que de ne pas le dire. »

