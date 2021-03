France: les autres affaires qui attendent Nicolas Sarkozy

L'horizon judiciaire reste chargé pour Nicolas Sarkozy. Il devrait faire appel de sa condamnation à trois ans de prison dont un an ferme dans l'affaire des écoutes, ce qui redonnerait lieu à un nouveau procès. Cependant, d'autres dossiers qui le concernent suivent leur cours.

Retour au tribunal de Paris dans 15 jours pour Nicolas Sarkozy.

Le 17 mars doit en effet s'ouvrir le procès des comptes de sa campagne présidentielle de 2012, plus connu sous le nom de procès « Bygmalion » L'ancien président est accusé d'avoir financé illégalement sa campagne et dépassé le montant autorisé des dépenses de plus de 20 millions d'euros. Il encourt un an de prison.

Autre dossier qui attend Nicolas Sarkozy : celui du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, cette fois. Il est soupçonné d'avoir fait appel au régime de Mouammar Kadhafi pour obtenir des fonds et financer sa course victorieuse vers l'Élysée. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption et association de malfaiteurs.

Dossier russe

Enfin, une dernière affaire plus récente concerne ses activités de consultant dans le privé. En juillet dernier, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier pour trafic d'influence. Le rôle de Nicolas Sarkozy dans un dossier russe aux enjeux financiers considérables avait en effet attiré l'attention de la cellule anti-blanchiment de Bercy.

