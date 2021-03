Affaire Karachi: Édouard Balladur et François Léotard bientôt fixés sur leur sort

L'ancien Premier ministre français Édouard Balladur a-t-il financé sa campagne présidentielle de 1995 avec des fonds occultes ? Jugés dans un dossier vieux de plus de 25 ans - le volet financier de l'affaire Karachi - Édouard Balladur, 91 ans aujourd'hui, et son ancien ministre de la Défense, François Léotard, 78 ans, vont être bientôt fixés sur leur sort. La Cour de justice de la République, seule habilitée à juger des ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions, doit rendre son arrêt ce jeudi 4 mars au matin.

Dans ce dossier, Édouard Balladur est soupçonné d'avoir financé en partie sa campagne présidentielle malheureuse de 1995 via des rétrocommissions illégales touchées en marge d'importants contrats d'armement avec l'Arabie saoudite et le Pakistan. Pour le parquet, l'ancien locataire de Matignon et son ministre de la Défense de l'époque, François Léotard, ont imposé - alors que les contrats étaient quasi-finalisés - un réseau d'intermédiaires « inutiles » qui se sont octroyés des « commissions pharaoniques » dont une partie a finalement servie à renflouer les comptes de campagne d'Édouard Balladur.

Dépôt en espèces sans justificatif

Au coeur de l'accusation, un dépôt en espèces et sans justificatif de 10 millions de francs. L'ex-Premier ministre, qui a indiqué à l'audience « avoir la conscience parfaitement tranquille », a toujours expliqué cette somme par des dons et la vente de gagdets de campagne. Mais pour le procureur, Édouard Balladur « ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de ces fonds ».

« Stratégies de déni »

Il a requis contre lui un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende et le double, deux ans avec sursis et 100 000 euros d'amende à l'encontre de François Léotard, « beaucoup plus impliqué », selon lui, dans le montage frauduleux. Tout en soulignant « la gravité des faits » et les « stratégies de déni et d'évitement des accusés », le procureur a enjoint la Cour à prendre en compte l'ancienneté de l'affaire et l'âge des prevenus. Des prévenus dont les avocats ont plaidé la relaxe, dénoncant un dossier basés sur des « rumeurs » et des « théories délirantes ».

