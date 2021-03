Covid en France: Jean Castex annonce un confinement le week-end pour le Pas-de-Calais

Le département du Pas-de-Calais sera confiné dans son intégralité le week-end, à partir de ce samedi 08h00, en raison d'une circulation accrue de l'épidémie de coronavirus, a confirmé jeudi Jean Castex lors d’une conférence de presse.

Publicité Lire la suite

Dans le département du Pas-de-Calais, « l'incidence est en effet en progression très rapide », à savoir de « 23 % au cours des 7 derniers jours et dépasse dorénavant le seuil des 400 pour 100 000, soit presque deux fois la moyenne nationale », a expliqué le Premier ministre en pointant aussi la saturation des services de réanimation, « au plus haut de tous les départements français ». « Les grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5 000 m2 seront fermées » dans le département, a également ajouté M. Castex.

Trois nouveaux départements sous surveillance

Le gouvernement a placé trois nouveaux départements, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, sous surveillance renforcée en raison de la progression du Covid-19, qui porte à 23 le nombre de départements sous ce statut, a annoncé jeudi Jean Castex. « Trois autres départements (les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube) ont connu une progression telle depuis une semaine qu'ils ont franchi le seuil de 250 (cas positifs) pour 100 000 (habitants) et s'ajoutent donc à la liste des 20 départements placés sous surveillance renforcée », a déclaré le Premier ministre.

Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 10 000 m2, et plus seulement ceux de plus de 20 000 m2 comme jusqu'à présent, seront fermés dans les « départements à risque » face à la progression du Covid-19, a par ailleurs annoncé Jean Castex.

Jean Castex a « invité » les habitants des 23 départements placés sous surveillance renforcée, en raison de la progression de l'épidémie de Covid-19, à ne pas quitter ces territoires, et recommandé à tous les Français de ne pas dépasser la jauge des 6 personnes lors des moments conviviaux.

« J'invite les habitants des 23 départements concernés à ne pas sortir, autant que possible, de leur département ou de leur région s'agissant des départements franciliens », a déclaré le Premier ministre. « Le virus frappe de manière encore inégale les différentes parties de notre territoire, évitons de le diffuser là où il demeure encore de moindre intensité », a-t-il fait valoir.

Le Premier ministre a aussi recommandé à l'ensemble de la population de respecter la règle de « pas plus de six personnes à l'occasion des moments conviviaux ou familiaux », comme cela avait été le cas lors des fêtes de fin d'année.

Castex appelle « solennellement » les personnels des Ehpad à se faire vacciner

Le Premier ministre Jean Castex a également appelé « solennellement » les personnels des résidences pour personnes âgées à se faire vacciner « très rapidement » pour permettre le retour d' « une vie sociale apaisée » dans ces établissements.

« Pour que cette vie sociale apaisée de nos aînés résidant dans les Ehpad et les unités de soins de longue durée puisse retrouver sa pleine dimension, il faudra aussi que les personnels de ces établissements se fassent vacciner », a déclaré M. Castex devant la presse. « Trop d'entre eux ne l'ont pas encore fait et je les invite solennellement à le faire très rapidement », a-t-il ajouté.

Vaccination en pharmacie « à compter de la semaine du 15 mars »

La vaccination contre le Covid-19 sera autorisée dans les pharmacies « à compter de la semaine du 15 mars » pour « les personnes ayant plus de 50 ans et présentant une comorbidité », a annoncé Jean Castex jeudi.

Les patients concernés n'auront « pas besoin d'une prescription médicale » et pourront se rendre « directement en officine » pour y recevoir le vaccin AstraZeneca, a indiqué le Premier ministre, ajoutant que les personnes de 50 à 74 ans qui n'ont « pas de pathologie particulière » pourront se faire vacciner « à compter de mi-avril ».

« Nous devrions avoir vacciné au moins 20 millions de personnes » d'ici mi-mai, soit tous les plus de 50 ans volontaires, a promis jeudi le Premier ministre Jean Castex lors de la conférence de presse gouvernementale sur l'épidémie de Covid-19.

« D'ici l'été, nous aurons reçu suffisamment de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans », a ajouté le chef du gouvernement, alors que 3,2 millions de personnes ont pour l'instant reçu une première injection, et plus de 1,7 million ont été vaccinées avec deux doses.

« Nous ne sommes pas confrontés, en tous cas pas à ce stade, à une hausse exponentielle de l'épidémie, comme certains modèles le prévoyaient », s'est tout de même réjoui jeudi le Premier ministre.

« La circulation du virus a continué de progresser mais à une vitesse moindre que ce que nous pouvions craindre », a ajouté le chef du gouvernement, en faisant valoir que « sur les sept derniers jours, le nombre de contaminations quotidiennes a augmenté de 1,4%, alors que ce même chiffre était de +14 % au cours de la semaine précédente ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne