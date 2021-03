France: débat parlementaire sur les politiques françaises au Sahel

Un débat sur les politiques françaises au Sahel se tient ce jeudi 4 mars à l'Assemblée Nationale. Des discussions auxquelles assistera notamment la ministre des Armées, Florence Parly. Car l'opération Barkhane devrait être largement évoquée par les députés : certains partis demandent par exemple que le maintien des missions militaires françaises à l'étranger soit désormais voté par le Parlement.

C'était le 22 avril 2013. Un peu plus de trois mois après le lancement de l'opération Serval au Mali, les parlementaires français approuvaient la prolongation de la mission militaire. Huit ans plus tard, Serval est devenue Barkhane, et le Parlement n'a plus été consulté. En effet, la Constitution ne l'impose pas. Et c'est un problème, selon le député La France insoumise Bastien Lachaud : « Il n’est pas possible que le président seul, décide de l’envoi des troupes et de leur maintien sur place. On parle quand même de 55 morts, de centaines de blessés, de plusieurs milliards d’euros, tout cela à la simple discrétion d’une personne, le président, sans aucun débat démocratique. »

Un vote tous les trois mois ?

Les Insoumis aimeraient ainsi un vote tous les trois mois. Mais pour Sereine Mauborgne, députée de la majorité et co-rapporteure de la mission d'information de l'Assemblée sur l'opération Barkhane, ce contrôle parlementaire est compliqué à mettre en place : « En terme d’affichage vis-à-vis de l’ennemi qu’on combat, vis-à-vis de nos forces, parce que les militaires ont besoin de visibilité dans leurs actions, ça voudrait dire qu’on ralentit les apports en matériel, parce qu’il y aurait une incertitude sur l’issue du vote, ça ne me parait pas très rationnel en fait. »

Pour la députée, une alternative pourrait être la consultation du Parlement à chaque changement de législature. Mais une consultation sans vote contraignant.

