France: les députés inquiets après huit ans d'engagement militaire au Sahel

Le 22 avril 2013, l’opération Serval au Mali avait été lancée. Trois mois plus tard, les parlementaires français approuvaient la prolongation de la mission militaire. Huit ans plus tard, Serval est devenue Barkhane, et le Parlement n'a plus été consulté. © AFP/Dominique Faget

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Au lendemain du Sommet du G5 Sahel de Ndjamena, les parlementaires français ont débattu ce jeudi matin sur les politiques de la France au Sahel. Le 22 avril 2013, l’opération Serval au Mali avait été lancée. Trois mois plus tard, les parlementaires français approuvaient la prolongation de la mission militaire. Huit ans plus tard, Serval est devenue Barkhane, et le Parlement n'a plus été consulté. Les débats ce jeudi ont montré les inquiétudes des députés face à une intervention qui s’installe durablement dans le temps.